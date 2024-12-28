Сергачев завершил матч с «Колорадо» с «минус 4». У него передача, 1 бросок и 2 блока за 24:54

Михаил Сергачев завершил матч с «Колорадо» с полезностью «минус 4».

«Юта» уступила «Эвеланш» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ . Две шайбы клуб из Солт-Лейк-Сити пропустил в пустые ворота.

29-летний российский защитник отметился результативной передачей в большинстве. В текущем сезоне у него 27 (8+19) очков в 35 играх при «+2» и среднем времени на льду 25:51.

Сегодня Сергачев (24:54, 3:18 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «минус 4» – худший показатель в команде) нанес 1 бросок в створ и сделал 2 блока.