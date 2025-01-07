Гру о 5:0 с «Ладой»: «Доволен матчем, но не считаю его близким к идеальному. Все еще ищем химию в нападении. Ожидаю большего от большинства»
Бенуа Гру высказался после матча против «Лады» (5:0).
«Ребята старательно провели этот матч. Мы контролировали эту игру с первой минуты до последней. Нельзя не отметить три гола, которые создало наше третье звено. Все молодцы.
Нет, эту игру все равно нельзя назвать близкой к идеальной. Мы все еще ищем химию в нападении. Ожидаю большего от нашего большинства – в нем мы забросили всего одну шайбу.
Я доволен этим матчем, но не считаю его близким к идеальному», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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