Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ: «Я был на матче, когда отмечали тысячную победу Боумэна в «Питтсбурге». Есть куда расти»
Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера «Торпедо».
Нижегородский клуб одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ларионов провел 190 матчей во главе «Торпедо», команда выиграла 75 матчей в основное время и 25 за его пределами.
Среди тренеров «Торпедо» отметки в 100+ побед достигали Петерис Скудра (166) и Дэвид Немировски (109).
– Приятно, что все 100 ваших побед в КХЛ случились в «Торпедо»?
– Я был на том матче, когда мы отмечали тысячную победу Скотти Боумэна в «Питтсбурге», и в том моменте, когда забивался гол в овертайме.
Это была тысячная победа. Очень далеко еще до этого, до тысячи побед. Есть куда расти, – заявил главный тренер «Торпедо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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