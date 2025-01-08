Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ: «Я был на матче, когда отмечали тысячную победу Боумэна в «Питтсбурге». Есть куда расти»

Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера «Торпедо».

Нижегородский клуб одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ларионов провел 190 матчей во главе «Торпедо», команда выиграла 75 матчей в основное время и 25 за его пределами.

Среди тренеров «Торпедо» отметки в 100+ побед достигали Петерис Скудра (166) и Дэвид Немировски (109).

– Приятно, что все 100 ваших побед в КХЛ случились в «Торпедо»?

– Я был на том матче, когда мы отмечали тысячную победу Скотти Боумэна в «Питтсбурге », и в том моменте, когда забивался гол в овертайме.

Это была тысячная победа. Очень далеко еще до этого, до тысячи побед. Есть куда расти, – заявил главный тренер «Торпедо».