Ларионов про 4:2 с минским «Динамо»: «Торпедо» важно было не попасть в яму при большой аудитории. Играли с сердцем и душой, друг за друга. Мы не боялись»
– Хорошая игра. Было приятно играть на арене, когда полный зал, как любят хоккей в Беларуси. Важно было не попасть в яму при большой поддержке и аудитории. Рад, что ребята проявили выдержку и спокойствие, выиграли матч.
– Что вы поменяли в игре, когда позавчера проиграли «Динамо» 0:3?
– Такие игры и вечера бывают, когда ничего не получается. Отношу это к ментальной составляющей наших хоккеистов. Сегодня была другая команда, коллектив, люди играли с сердцем и душой, друг за друга, играли правильно, не дали сопернику много пространства. Назову это главным компонентом победы, мы не боялись, были уверены [в себе].
– Почему в воротах играл Бочаров, а не Кульбаков?
– У нас команда, в которой играют канадцы, белорусы, русские и американцы. По Кульбакову решение было принято вчера, мы проиграли прошлый матч, хотели что‑то поменять, и выбор пал на Бочарова, который хорошо отыграл. Только с этим и связано решение.
Мы ценим обоих вратарей, всегда должна быть интуиция, как выиграть игру, – отметил главный тренер «Торпедо».
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