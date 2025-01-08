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  • Давыдов о «Торпедо»: «Негатив начал нарастать, молодежь в атаке играет без огонька. У Ларионова своя правда и среда. Кто-то с кем-то не может разделить власть»
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Давыдов о «Торпедо»: «Негатив начал нарастать, молодежь в атаке играет без огонька. У Ларионова своя правда и среда. Кто-то с кем-то не может разделить власть»

Виталий Давыдов высказался о проблемах «Торпедо» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

– В последние годы вы хвалили «Торпедо», но на границе годов оно выдало длительную серию поражений. Что происходит?

– Еще в прошлом сезоне в игре «Торпедо» увидел червоточинки. Это был уже не тот легкий и озорной Нижний Новгород, который в плей-офф нас так огорчил сухой победой над «Динамо».

В этом чемпионате негатив начал нарастать. Молодежь в атаке играет без прежнего огонька. А оборона Нижнего кувыркалась и в лучшие годы, тут ничего нового. Так что смена одного из тренеров не должна удивлять. 

– В чем причины?

– Хорошо знаю Игоря Ларионова. Мне посчастливилось тренировать его в молодежной сборной в составе легендарной тройки с Макаровым и Крутовым. Это были отличные годы, наша «молодежка» не замечала всех, в том числе канадцев.

18-летний Ларионов был послушным и тихим мальчишкой. Но потом начал проявляться характер. У Игоря своя правда и своя среда. Поэтому мне кажется, что проблема «Торпедо» – прежде всего внутренняя. Кто-то с кем-то не может договориться, разделить власть и полномочия. Отсюда и постоянные перестановки.

– «Торпедо» сохранит за собой путевку в плей-офф?

– К сожалению, у нас на Западе в последние годы с кубковой восьмеркой особой интриги нет. И к счастью для «Торпедо».

Была надежда на «Витязь», подмосковный клуб летом вроде бы усилил состав, но результата опять нет. То же самое с «Куньлунем», не говоря уж о «Сочи». В итоге снизу давления на «Торпедо» нет, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВитязь
logoТорпедо
logoКуньлунь Ред Стар
logoВиталий Давыдов
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
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