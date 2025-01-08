Минтюков сделал 30 передач в НХЛ за 95 матчей. Только Фаулер и Ватанен были быстрее среди защитников в истории «Анахайма»
Павел Минтюков достиг отметки 30 передач в НХЛ.
21-летний защитник «Анахайма» набрал 1 (0+1) балл в матче против «Калгари» (2:3 ОТ).
В нынешнем сезоне на счету Павла Минтюкова 9 (3+6) очков в 32 играх.
Всего в его активе теперь 37 (7+30) баллов в 95 матчах в НХЛ в карьере.
Только два защитника в истории «Дакс» достигли отметки 30 передач в НХЛ быстрее. Это удалось Кэму Фаулеру (74 матча) и Сами Ватанену (87).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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