Минтюков сделал передачу во 2-м матче подряд – против «Юты». У защитника 3+5 в 28 играх
Павел Минтюков сделал голевую передачу во втором матче подряд.
Защитник «Анахайма» отличился в игре с «Ютой» (5:4 Б), набрав 8-е (3+5) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 28 матчей.
Сегодня за 11:50 – худший показатель среди защитников «Дакс» – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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