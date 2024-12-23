Минтюков сделал передачу во 2-м матче подряд – против «Юты». У защитника 3+5 в 28 играх

Павел Минтюков сделал голевую передачу во втором матче подряд.

Защитник «Анахайма » отличился в игре с «Ютой» (5:4 Б), набрав 8-е (3+5) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 28 матчей.

Сегодня за 11:50 – худший показатель среди защитников «Дакс» – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «0».