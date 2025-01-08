Минтюков против «Калгари»: передача, 3 блока и хит за 15:21. Его удаление в овертайме соперники реализовали

Павел Минтюков вернулся в состав «Анахайма» и отметился результативной передачей.

Защитник «Дакс» принял участие в матче с «Калгари » (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

В 32 играх в текущем сезоне на счету 21-летнего россиянина 9 (3+6) очков в 32 играх при полезности «минус 4».

Сегодня Минтюков (15:21, 1:14 – в большинстве, нейтральная полезность) дважды не попал в створ, сделал 3 блока и применил 1 силовой прием.

В овертайме игрок получил малый штраф, который был реализован соперником.