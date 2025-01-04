Минтюков пропустил матч с «Эдмонтоном» по решению тренера «Анахайма». У него было 13:50 на льду и «минус 2» в предыдущей игре – с «Виннипегом»
Павел Минтюков пропустил матч с «Эдмонтоном» по решению тренера.
Защитник «Дакс» уступил место в составе Олену Зеллвегеру. Калифорнийцы уступили «Ойлерс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В предыдущем матче – против «Виннипега» – 21-летний россиянин получил 13 минут 50 секунд игрового времени и завершил встречу с полезностью «минус 2», а также 4 силовыми приемами и 2 потерями.
В текущем сезоне у Минтюкова 8 (3+5) очков в 31 матче при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:27.
Отметим, что ранее Павел несколько раз попадал в запас в декабре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дерека Ли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем