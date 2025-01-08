«Лада» объявила об уходе Чеботарева с поста гендиректора: «О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно»

«Лада» объявила об уходе Александра Чеботарева с поста гендиректора.

«Александр Чеботарев покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Лада », который он занимал с апреля 2021 года.

Клуб благодарит Александра Викторовича за работу и желает ему успехов в дальнейшем.

О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении клуба.