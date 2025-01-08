Мэттьюс достиг отметки 200 матчей с 2+ очками за 589 игр. Только Кросби, Макдэвид и Овечкин были быстрее среди действующих игроков
Остон Мэттьюс набрал 2+ очка за матч в 200-й раз в НХЛ.
Нападающий «Торонто» отметился 2 (1+1) баллами в игре против «Филадельфии» (3:2).
Теперь на счету Остона Мэттьюса 30 (13+17) очков в 27 матчах сезона-2024/25. Всего он набрал 679 (381+298) баллов в 589 играх НХЛ.
Таким образом, Мэттьюс достиг отметки 200 матчей с 2 или более очками за 589 игр в карьере.
Из действующих игроков НХЛ быстрее были только Сидни Кросби (465 матчей), Коннор Макдэвид (466) и Александр Овечкин (570).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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