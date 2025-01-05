Форварды «Торонто» Найз и Марнер набрали по 5 очков в матче с «Бостоном» – 3+2 и 1+4. Митч идет на 4-м месте в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Кучерова и Макдэвида
Форварды «Торонто» отметились высокой результативностью в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Брюинс» (6:4).
22-летний Найз (3 гола и 2 передачи) сделал первый хет-трик в карьере и завершил встречу с полезностью «+6». В 38 играх в сезоне у него 24 (14+10) очка. Он был признан первой звездой встречи.
27-летний Марнер набрал 5 (1+4) очков и завершил встречу с полезностью «+5». Его назвали второй звездой.
Митч вышел на 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 56 (14+42) очками в 40 играх, обогнав форвардов Никиту Кучерова («Тампа») и Коннора Макдэвида («Эдмонтон»), имеющих в активе по 54 балла.
Игравший с ними в одном звене Остон Мэттьюс, вернувшийся в строй после травмы, набрал 3 (1+2) очка при полезности «+5». У него 26 (12+14) очков в 25 играх.
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