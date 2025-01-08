«Спартак» – болельщикам: «Игры против СКА всегда богаты на эмоции. Просим не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы!»
Игра пройдет сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге.
«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды – как дома, так и на выезде, мы очень ценим это!
Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».
Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации.
Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде! «Я, ты, мы – «Спартак» Москва»!» – говорится в сообщении клуба.
Напомним, прошлый матч команд состоялся 25 октября. Тогда СКА одержал победу со счетом 5:2. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ: «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».
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