«Спартак» – болельщикам: «Игры против СКА всегда богаты на эмоции. Просим не реагировать на возможные провокации. Сделаем все для победы!»

«Спартак» попросил болельщиков не реагировать на провокации в матче со СКА.

Игра пройдет сегодня, 8 января, в Санкт-Петербурге.

«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды – как дома, так и на выезде, мы очень ценим это!

Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака ».

Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации.

Сделаем все для победы, оказав самую лучшую поддержку нашей команде! «Я, ты, мы – «Спартак» Москва»!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, прошлый матч команд состоялся 25 октября. Тогда СКА одержал победу со счетом 5:2. После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

После этого «Спартак» пожаловался на Ротенберга в КХЛ : «В свойственной ему манере вседозволенности оскорбительно отозвался о болельщиках. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз позорит его».