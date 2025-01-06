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  • Жамнов о 3:5 с «Северсталью»: «Спартак» проспал начало, подвела дисциплина. 8 дней не играли, но искать причины в этом я не собираюсь»
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Жамнов о 3:5 с «Северсталью»: «Спартак» проспал начало, подвела дисциплина. 8 дней не играли, но искать причины в этом я не собираюсь»

Алексей Жамнов назвал плохую дисциплину причиной поражения от «Северстали».

«Ясно, что проспали начало игры, подвела дисциплина. Радует то, что ребята перестроились, играли до конца.

Ненужные удаления ломают игру. Ломаются ритм игры, сочетания, нельзя играть с такой командой, как «Северсталь», не держа темп.

Есть такая тенденция, что после паузы тяжеловато начинаем первую игру. Восемь дней не играли, но искать причины в этом я не собираюсь», – отметил главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoСпартак
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logoАлексей Жамнов
ТАСС
logoСеверсталь
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