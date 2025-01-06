Козырев о 5:3 со «Спартаком»: «Северсталь» сама себе придумала проблемы в концовке, передав инициативу. Нам надо было реабилитироваться за 2:7 с «Динамо», и это удалось»

Андрей Козырев объяснил сложности, возникшие в конце игры со «Спартаком» (5:3).

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за аншлаг на матче.

Сегодня нам было необходимо реабилитироваться за прошлую игру [против «Динамо» – 2:7]. Нам это удалось.

Игра получилась нервозная в концовке. Мы сами себе придумали эти проблемы, передав инициативу «Спартаку », – сказал главный тренер «Северстали ».