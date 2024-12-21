Таварес про истекающий контракт с «Торонто»: «Я хотел бы остаться в клубе и надеюсь, что все получится»

Джон Таварес выразил готовность остаться в «Торонто».

Действующий договор 34-летнего форварда и канадского клуба с зарплатой 11 миллионов долларов в год завершается в конце этого сезона.

Я уже говорил это раньше – я хотел бы остаться в клубе и надеюсь, что все получится. Думаю, что это моя цель и мое намерение», – сказал Джон Таварес.

В этом сезоне Таварес набрал 31 (15+16) балл за результативность в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.