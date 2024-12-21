Таварес про истекающий контракт с «Торонто»: «Я хотел бы остаться в клубе и надеюсь, что все получится»
Джон Таварес выразил готовность остаться в «Торонто».
Действующий договор 34-летнего форварда и канадского клуба с зарплатой 11 миллионов долларов в год завершается в конце этого сезона.
Я уже говорил это раньше – я хотел бы остаться в клубе и надеюсь, что все получится. Думаю, что это моя цель и мое намерение», – сказал Джон Таварес.
В этом сезоне Таварес набрал 31 (15+16) балл за результативность в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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