Ларионов о 3:4 от «Куньлуня»: «Торпедо» должно выигрывать такие матчи. Тут не может быть оправданий. Это наша недоработка»

Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Куньлуня» (3:4 ОТ).

– 49 бросков в створ ворот – и три гола. Вроде достаточно, но не совсем. Есть над чем задуматься. Хотели завершить год на хорошей ноте, но не получилось.

– Больше недовольны обороной или атакой?

– Наверное, комплексно все. В атаке создали достаточно моментов, могли решить исход гораздо раньше и не доводить счет до 2:3. Были очень хорошие моменты.

В обороне дали возможность сопернику забить простые голы, которые не должны случаться. Комплекс недоработок. Впереди не хватило свежести и завершения. Эпизоды с пропущенными голами должны быть гораздо лучше отработаны.

Такие матчи мы должны выигрывать. Тут не может быть оправданий ни в чем. Это наша недоработка. 49 бросков – это либо наша неуверенность в завершении, либо выдающаяся игра вратаря.

Соперник играл строго в обороне, мы всю игру старались это преодолевать. Получалось, но недостаточно. Был недоволен вторым периодом. Играли не в тот хоккей, который хотим. Нам он не удался.

В третьем периоде после пропущенного гола начинаешь играть более правильно. И я говорил, что мы не должны паниковать с шайбой. И потом сравняли и показали тот хоккей, который мы можем показывать.

Есть такое, что игроки чуть перегружены. Центральные нападающие выбыли. И нам приходится перестраиваться, кого‑то перегружать. Возможно, целостности не хватает, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов .

«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей