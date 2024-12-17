Ларионов о 5:6 с «Витязем»: «Торпедо» зажимали у ворот в 3-м периоде – это психология, неуверенность, что можешь выиграть. Соперника с победой в боевой игре»
Нижегородский клуб потерпел поражение (5:6 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Соперника с победой. С хорошей, боевой игрой. От наших ребят были хорошие усилия, к сожалению, не смогли взять два полных очка. Двигаемся дальше.
Когда нас зажимали у наших ворот в третьем периоде в равных составах, скорее всего, да, это психология. Неуверенность в том, что ты можешь выиграть, хотя по игре вопросов не было.
Были моменты с обеих сторон – и у нас, и у соперника, надо уметь доводить матчи до конца. Понятно, что когда при счете 5:4 ты имеешь численное преимущество, не думаешь, чтобы увеличить счет.
Игра идет к концовке, важно сохранять хладнокровие, держать шайбу. К сожалению, не смогли мы удержать преимущество, не смогли создать ничего толкового. С другой стороны, пропустили гол, который, скажем так, не совсем был нужен.
Но опять-таки хочу похвалить соперника, за их усилия, что они нашли в себе силы и сравняли счет. Второго запроса на видеопросмотр с нашей стороны не было, это Лига смотрела.
Мы обсуждали это на скамейке, но знали, что судейский департамент будет смотреть момент, мы на это уже не повлияем», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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