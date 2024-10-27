Ларионов об 1:2 с «Витязем»: «Не хватило свежести, огонька и жажды борьбы. Соперник больше хотел, чем мы»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» от «Витязя».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ нижегородцы дома уступили со счетом 1:2.

«Непростой матч. Мы это ожидали. Судя по всему, не хватило свежести. Соперник больше хотел, чем мы. Витязь заслужил два очка.

Трудно сказать, почему не хватило свежести. Не хватило огонька, жажды борьбы и страсти, которые свойственны нашей команде. Не хочу ссылаться на необычное для нашей команды дневное время.

Матч состоит из трех периодов. Может, и хорошо было бы, если бы матч закончился после первого периода. Но здесь важно быть стабильным. Важно продолжать тот темп, который был задан после первого гола. Но этого не произошло.

Хочется, чтобы зрители получили полный букет эмоций от трех периодов. Но пока мы к этому не приходим», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .

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