Депутат Журова о заявлении Тардифа: «В США и Канаде любят наших хоккеистов и ждут «Красную машину» на Олимпиаде»
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».
«А причем здесь безопасность игроков? Тардиф боится, что на российских игроков будет совершено нападение? Это очень странное и абсурдное заявление.
Я не понимаю, о каком риске идет речь. Большое количество российских игроков, которые попадут в сборную России, выступают в НХЛ – в США и Канаде.
И никто там не нападает на них. В США и Канаде любят наших хоккеистов и ждут нашу «Красную машину» на Олимпиаде 2026 года.
К примеру, сейчас наши теннисисты выступают на Australian Open, и тоже все спокойно, никто не трогает российских спортсменов», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
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