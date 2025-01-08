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Мамбеталиев о поражении от «Автомобилиста» по буллитам: «Барысу» нужно было собраннее выходить на 2-й период, тогда, может, сложилось бы по-другому»

Галым Мамбеталиев оценил поражение «Барыса» от «Автомобилиста» (2:3 Б).

«Начало было неважное, словно сонными ребята были. Во втором периоде не знаю, во что стали играть. Привезли себе гол, заработали удаление, потому что выбежали вшестером. Все понимают, кому выходить, но выбежали три защитника. Мне это непонятно. 

Чего не хватило для победы? Забить нужно было. Нужно было собраннее выходить на второй период, тогда, может, сложилось бы по-другому», – сказал тренер «Барыса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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logoSports – Казахстан
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logoАвтомобилист
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