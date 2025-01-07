«Барыс» проиграл 16 из 17 последних матчей КХЛ.

Команда тренера Галыма Мамбеталиева уступила «Автомобилисту » (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 16-е поражение клуба в 17 последних играх.

На данный момент «Барыс » занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 24 очка в 45 матчах.