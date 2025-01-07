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«Барыс» проиграл 16 из 17 последних матчей

«Барыс» проиграл 16 из 17 последних матчей КХЛ.

Команда тренера Галыма Мамбеталиева уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 16-е поражение клуба в 17 последних играх.

На данный момент «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 24 очка в 45 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoБарыс
logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoГалым Мамбеталиев
logoАвтомобилист
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