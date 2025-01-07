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  • Заварухин о буллитах «Автомобилиста»: «Какой-то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится»
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Заварухин о буллитах «Автомобилиста»: «Какой-то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится»

Николай Заварухин высказался после матча против «Барыса» (3:2 Б).

– Тяжелый матч. Мы здорово начали, забили гол. Дальше могли развить успех, но не могли забросить вторую шайбу.

В меньшинстве пропустили, не разобрались перед воротами. После игры пять на четыре пропустили еще, отдали инициативу. Но рады победе, ребятам уверенности больше придет. Старались играть первым номером, не собирались удерживать преимущество.

– Можете «Барыс» назвать принципиальным соперником?

– Все игры тяжелые, любой соперник достоин, каждый может обыграть каждого.

– Почему игроки мало бросают по воротам?

– Думаете, не разрешаю бросать по воротам? Каждый матч прошу бросать, но в каждой игре у соперника вратарь – лучший игрок. Возможно, вратари так настраиваются на нас. Стараемся, чтобы на ребят не давило это. Черновых голов стало меньше, они нужны.

– Снова сыграли в гостях успешно в буллитах. Чего не хватает дома?

– Какой-то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Все ходим под Богом, надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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