Заварухин о буллитах «Автомобилиста»: «Какой-то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится»
– Тяжелый матч. Мы здорово начали, забили гол. Дальше могли развить успех, но не могли забросить вторую шайбу.
В меньшинстве пропустили, не разобрались перед воротами. После игры пять на четыре пропустили еще, отдали инициативу. Но рады победе, ребятам уверенности больше придет. Старались играть первым номером, не собирались удерживать преимущество.
– Можете «Барыс» назвать принципиальным соперником?
– Все игры тяжелые, любой соперник достоин, каждый может обыграть каждого.
– Почему игроки мало бросают по воротам?
– Думаете, не разрешаю бросать по воротам? Каждый матч прошу бросать, но в каждой игре у соперника вратарь – лучший игрок. Возможно, вратари так настраиваются на нас. Стараемся, чтобы на ребят не давило это. Черновых голов стало меньше, они нужны.
– Снова сыграли в гостях успешно в буллитах. Чего не хватает дома?
– Какой-то Хоттабыч сидит на трибунах в Екатеринбурге, болеет против нас. Все ходим под Богом, надеюсь, домашняя серия проигранных матчей по буллитам закончится, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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