Деанджело о победе Трампа и отставке премьера Канады Трюдо: «Все складывается так, чтобы вернуть Северную Америку на путь истинный и поставить заботу о гражданах своей страны на первый план!»
Энтони Деанджело прокомментировал отставку премьер-министра Канады.
Джастин Трюдо объявил об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии. Он останется в должности премьера до тех пор, пока партия не определит его преемника.
Также 6 января Конгресс США утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
«Дональд возвращается в Вашингтон через две недели. Трюдо уходит в отставку в великой стране Канаде.
Все складывается так, чтобы вернуть Северную Америку на путь истинный и поставить заботу о гражданах своей страны на первый план!» – написал 29-летний защитник, выступающий за СКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Энтони Деанджело
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