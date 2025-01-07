Энтони Деанджело прокомментировал отставку премьер-министра Канады.

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста лидера правящей Либеральной партии. Он останется в должности премьера до тех пор, пока партия не определит его преемника.

Также 6 января Конгресс США утвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Дональд возвращается в Вашингтон через две недели. Трюдо уходит в отставку в великой стране Канаде.

Все складывается так, чтобы вернуть Северную Америку на путь истинный и поставить заботу о гражданах своей страны на первый план!» – написал 29-летний защитник, выступающий за СКА .