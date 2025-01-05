Никитин про 4:1 с ЦСКА: «Локомотив» хорошо играл и заслуженно победил. В предыдущих матчах ЦСКА лучше играл и побеждал. Мы такая честная команда – все по заслугам»
– Думаю, что мы сегодня хорошо играли и заслуженно победили. В принципе, в предыдущих очных матчах ЦСКА лучше играл, и они победили. Мы такая достаточно честная команда, поэтому все по заслугам.
– После пропущенной шайбы Марк Ульев «присел», потом вышел во втором периоде, сделал передачу, в третьем опять не выходил. Как можете пояснить процесс, связанный с ним?
– Скажем так, воспитание, доверие. В третьем периоде ход матча диктовал, что можем справиться в три пары.
Вопрос не ошибки, а как ты это анализируешь. Надеюсь, он сможет переварить все эти ситуации. В большом хоккее за такое наказывают. Но, как правило, на своих ошибках учатся.
– Когда ждать в составе тех ребят, которых сегодня не было?
– Мартин приболел на новогодние праздники. Они сегодня все тренировались. Никита Черепанов мог играть, но не стали рисковать. Думаю, в следующем матче сыграет.
Даниил Тесанов тоже начал тренироваться, Егор Сурин уже четыре дня катается. Все рядом, но, скорее, Никита ближе всех, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
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