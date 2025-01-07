«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних матчей. Исаев отбил 18 бросков «Витязя», сделав 7-й шатаут в сезоне

«Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это пятая победа команды тренера Игоря Никитина в шести последних играх. Вратарь Даниил Исаев отразил все 18 бросков по своим воротам, сделав 7-й шатаут в нынешнем сезоне.

На данный момент «Локомотив » занимает первое место в таблице Запада, набрав 70 очков в 44 играх.

В следующем матче, 10 января, команда сыграет с «Спартаком».