«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних матчей. Исаев отбил 18 бросков «Витязя», сделав 7-й шатаут в сезоне
«Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это пятая победа команды тренера Игоря Никитина в шести последних играх. Вратарь Даниил Исаев отразил все 18 бросков по своим воротам, сделав 7-й шатаут в нынешнем сезоне.
На данный момент «Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 70 очков в 44 играх.
В следующем матче, 10 января, команда сыграет с «Спартаком».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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