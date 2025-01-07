Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, не признал вину
В августе форварда «Коламбуса» и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.
44-летнему Шону Хиггинсу, который находился за рулем внедорожника, сбившего братьев Годро, были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП.
Во вторник он не признал себя виновным по обвинительному заключению, отклонив предложение обвинения о 35 годах тюремного заключения.
Адвокаты защиты в своем заявлении отметили, что надеются доказать, что смерти были вызваны не каким-либо «неправомерным действием», а «стечением исключительно неблагоприятных обстоятельств, которые вряд ли когда-либо повторятся».
Напомним, водитель, до момента ДТП находившаяся за рулем в машине перед Хиггинсом, сообщила полиции, что он вел машину агрессивно. По ее словам, когда она и автомобиль впереди нее замедлились и сместились влево, чтобы объехать велосипедистов, Хиггинс ускорился и вывернул вправо, сбив братьев Годро.
На видеозаписи, предоставленной с полицейских камер, Хиггинс заявил, что выпил «пять или шесть» бутылок пива, начиная с полудня в день аварии. Полиция утверждает, что уровень алкоголя в крови Хиггинса составил 0,087 промилле, что превышает допустимый предел в 0,08 промилле. Кроме того, Хиггинс не прошел полевой тест на трезвость.
Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари» в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.
Джонни выступал в лиге за «Флэймс» и за «Коламбус». На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.
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