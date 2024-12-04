Вдова Годро сделала тату с автографом Джонни на руке: «Решила сделать это в Калгари, потому что это символично. Именно здесь все началось»

Вдова Джонни Годро сделала тату с его автографом .

Напомним, Джонни Годро и его брата Мэттью сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения .

Вдова Джонни Годро, Мередит, вместе с семьей посетила матч «Калгари» против «Коламбуса » (3:0), посвященный Джонни и его брату. Мередит рассказала журналисту Sportsnet Райану Лесли, что впервые в жизни решилась сделать татуировку

«Я выбрала его автограф, потому что подумала, что это символично – ведь именно здесь все началось. Эти браслеты [на моей руке] подарил мне он, и мне понравилась идея, что татуировка будет под ними.

Я нашла действительно красивый вариант его подписи и решила сделать татуировку здесь, в Калгари, потому что круто сделать это именно здесь.

Я читаю все сообщения, которые мне присылают, и ощущаю, что Калгари до сих пор остается моим вторым домом. Приятно находиться здесь, видеть, как фанаты радуются встрече с детьми. Я очень счастлива быть здесь», – сказала Мередит Годро.

«Калгари» и «Коламбус» почтили память Джонни Годро. Члены семьи сделали символическое вбрасывание