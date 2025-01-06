Демидов – лучший нападающий и новичок недели в КХЛ. Форварда СКА назвали лучшим новичком в 5-й раз в сезоне

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал Александр Трушков («Лада »), одержавший одну победу в трех матчах недели, еще в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. Трушков завершил неделю с лучшим коэффициентом надежности 1,31. По его воротам было нанесено 86 бросков (28,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,35%. В матче с «Барысом» (5:0) он впервые сыграл на ноль в КХЛ .

Лучшим защитником назван Даниил Пыленков («Динамо »), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+5». На счету Пыленкова также победная шайба в матче с «Северсталью», три силовых приема, один перехват и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим и в пятый раз лучшим новичком признан Иван Демидов (СКА ), набравший 5 (3+2) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+3». На его счету также два силовых приема, один перехват и два отбора шайбы.