Комментатор Гучек считает, что «Динамо» выиграет Кубок Гагарина: «Есть все атрибуты для чемпионства. Очень сильный и сбалансированный состав, решен вопрос во вратарской позиции»

Владимир Гучек назвал «Динамо» главным претендентом на чемпионство в КХЛ.

Комментатор ответил на вопрос о том, кто выиграет Кубок Гагарина.

«Московское «Динамо». Как и «Локомотив» в прошлом сезоне, динамовцы в конце декабря, пожалуй, не самый очевидный претендент на Кубок.

Но и на «Локомотив» в конце прошлого года почти никто не ставил! В то же время прошлогодний плей-офф показал, что высокие места в регулярке вообще ничего тебе не гарантируют!

У «Динамо» есть проблемы с третьими периодами, но это проблема решаемая. И хороша, что она обнажилась сейчас. «Динамо» не выглядит идеальной командой прямо сейчас, и в этом ее громадный резерв.

Пока бело-голубые не выходили на свой игровой пик, и не исключено, что он выпадет на плей-офф. В остальном же у «Динамо» на данный момент есть все атрибуты для чемпионства.

Во-первых, команда не первый год строится, она многое прошла и пережила и все это под руководством опытного тренера. Очень сильный и сбалансированный состав.

Похоже, наконец решен вопрос во вратарской позиции: Владислав Подъяпольский очевидно будет себя комфортно чувствовать в команде, которая понимает, что такое строгость и надежность при игре в обороне.

Еще, конечно, должно немного повезти в плей-офф – важный фактор, без него кубок не выиграть!» – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Владимир Гучек.