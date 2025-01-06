Заседа об обмене из «Авангарда»: «Все равно благодарен клубу, никакого негатива. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, понимаю это. По игре – не знаю, нечего сказать»

Матвей Заседа высказался относительно обмена из «Авангарда».

В ноябре 2024 года нападающий перешел в «Авангард» из «Спартака». В декабре «Авангард» обменял хоккеиста в «Витязь».

– Надежды были и в «Авангарде», и начали вы там неплохо. Что дальше пошло не так?

– Не знаю. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, прекрасно понимаю это. Но по игре – не знаю, мне нечего сказать.

Все равно благодарен «Авангарду » и тому, что мне дали в Омске. Этот путь пусть и был коротким, но для меня он получился очень приятным. Никакого негатива. Только положительные эмоции от времени в «Авангарде».

– Насколько неожиданно было покинуть команду спустя полтора месяца после перехода?

– Конечно, это очень непросто, когда только приходишь в новый коллектив, а затем происходит такое.

Не думаю, что хоть какому-нибудь игроку хочется менять клуб через полтора месяца. А я-то до ноября вообще не играл нигде. Перестраиваться тяжело.

Но коллектив в «Витязе » принял очень хорошо, весь штаб помогает адаптироваться к команде. Все бытовые проблемы благодаря этому уходят на второй план, получается жить командой и хоккеем. Это здорово. Происходит именно то, чего я и хотел.

– После смены руководства в «Авангарде» было ощущение, что тоже можете покинуть клуб?

– Лично мы не общались, внутренних ощущений не было. Просто выполнял свою работу, и все, – сказал Матвей Заседа .