Заседа об обмене из «Авангарда»: «Все равно благодарен клубу, никакого негатива. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, понимаю это. По игре – не знаю, нечего сказать»
В ноябре 2024 года нападающий перешел в «Авангард» из «Спартака». В декабре «Авангард» обменял хоккеиста в «Витязь».
– Надежды были и в «Авангарде», и начали вы там неплохо. Что дальше пошло не так?
– Не знаю. Со мной не разговаривали после отправки в ВХЛ, прекрасно понимаю это. Но по игре – не знаю, мне нечего сказать.
Все равно благодарен «Авангарду» и тому, что мне дали в Омске. Этот путь пусть и был коротким, но для меня он получился очень приятным. Никакого негатива. Только положительные эмоции от времени в «Авангарде».
– Насколько неожиданно было покинуть команду спустя полтора месяца после перехода?
– Конечно, это очень непросто, когда только приходишь в новый коллектив, а затем происходит такое.
Не думаю, что хоть какому-нибудь игроку хочется менять клуб через полтора месяца. А я-то до ноября вообще не играл нигде. Перестраиваться тяжело.
Но коллектив в «Витязе» принял очень хорошо, весь штаб помогает адаптироваться к команде. Все бытовые проблемы благодаря этому уходят на второй план, получается жить командой и хоккеем. Это здорово. Происходит именно то, чего я и хотел.
– После смены руководства в «Авангарде» было ощущение, что тоже можете покинуть клуб?
– Лично мы не общались, внутренних ощущений не было. Просто выполнял свою работу, и все, – сказал Матвей Заседа.
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