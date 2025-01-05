У «Локомотива» 4 победы в 5 последних матчах. Ярославцы лидируют в Западной конференции
«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей.
Ярославский клуб обыграл ЦСКА дома в Фонбет Чемпионате КХЛ (4:1).
«Локомотив» потерпел лишь одно поражение в 5 последних матчах – от минского «Динамо» (1:4).
«Локо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции – команда тренера Игоря Никитина набрала 68 очков в 43 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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