Воробьев про 1:4 от «Локомотива»: «Пока новый год для ЦСКА так себе. Второй гол мы привезли сами себе, соперник по счету здорово сыграл»
Илья Воробьев оценил проигрыш ЦСКА «Локомотиву» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– «Локомотив» был солиднее во многих отношениях. Мы делали не типичные для нас ошибки. По счету здорово сыграл и смены наложил соперник. Пока новый год для ЦСКА так себе.
– Какой момент был ключевым?
– Второй гол, который мы привезли сами себе. Соперник, когда он на два гола впереди, очень хорошо играет по счету.
– В составе не было Коула Кэсселса и Дениса Гурьянова. Почему?
– У одного травма, а второго не поставили.
– У Павла Хомченко первый полноценный матч за ЦСКА. Как оцените его игру? Как часто будете его использовать?
– Будем думать и будем смотреть. В принципе, его вины в голах не было. Для первой игры нормально, – сказал главный тренер ЦСКА Воробьев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт ЦСКА
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