Воробьев про 1:4 от «Локомотива»: «Пока новый год для ЦСКА так себе. Второй гол мы привезли сами себе, соперник по счету здорово сыграл»

Илья Воробьев оценил проигрыш ЦСКА «Локомотиву» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Локомотив » был солиднее во многих отношениях. Мы делали не типичные для нас ошибки. По счету здорово сыграл и смены наложил соперник. Пока новый год для ЦСКА так себе.

– Какой момент был ключевым?

– Второй гол, который мы привезли сами себе. Соперник, когда он на два гола впереди, очень хорошо играет по счету.

– В составе не было Коула Кэсселса и Дениса Гурьянова. Почему?

– У одного травма, а второго не поставили.

– У Павла Хомченко первый полноценный матч за ЦСКА. Как оцените его игру? Как часто будете его использовать?

– Будем думать и будем смотреть. В принципе, его вины в голах не было. Для первой игры нормально, – сказал главный тренер ЦСКА Воробьев.