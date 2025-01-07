Тамбиев о том, что «Адмирал» проиграл 5-й матч подряд: «Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска»
– Всех с Рождеством! Неплохо играли ребята, голы классные забили. Два периода игра была равной, а в третьем периоде после третьей шайбы прижались к воротам, отдали инициативу и заработали ненужные удаления.
За удержание счета «Металлург» нас наказал. Ключевые вбрасывания предрешили исход игры.
– После предыдущего матча вы говорили, что команда была недостаточно эмоционально заряжена. Сегодня эмоции были?
– Мы десять дней не играли, ребята соскучились по игре. Эмоции были, заряженность, но концовку не так сыграли.
– «Адмирал» проиграл пятый матч подряд. Какой позитив можете вынести?
– Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска, соперник на подъеме.
– С чем связана такая игра?
– Два последних удаления были на ровном месте – игровая дисциплина, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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