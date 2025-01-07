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  • Тамбиев о том, что «Адмирал» проиграл 5-й матч подряд: «Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска»
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Тамбиев о том, что «Адмирал» проиграл 5-й матч подряд: «Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча с «Металлургом» (3:4 ОТ).

– Всех с Рождеством! Неплохо играли ребята, голы классные забили. Два периода игра была равной, а в третьем периоде после третьей шайбы прижались к воротам, отдали инициативу и заработали ненужные удаления.

За удержание счета «Металлург» нас наказал. Ключевые вбрасывания предрешили исход игры.

– После предыдущего матча вы говорили, что команда была недостаточно эмоционально заряжена. Сегодня эмоции были?

– Мы десять дней не играли, ребята соскучились по игре. Эмоции были, заряженность, но концовку не так сыграли.

– «Адмирал» проиграл пятый матч подряд. Какой позитив можете вынести?

– Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска, соперник на подъеме.

– С чем связана такая игра?

– Два последних удаления были на ровном месте – игровая дисциплина, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАдмирал
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logoМатч ТВ
logoЛеонид Тамбиев
logoМеталлург Мг
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