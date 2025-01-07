«Металлург» выиграл 7-й матч подряд

«Металлург» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Адмирал » (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Металлург » занимает третье место в таблице Востока, набрав 54 очка после 43 игр.

В следующем матче, 11 января, команда встретится с «Трактором».