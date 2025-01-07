«Металлург» выиграл 7-й матч подряд
«Металлург» выиграл седьмой матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Адмирал» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Металлург» занимает третье место в таблице Востока, набрав 54 очка после 43 игр.
В следующем матче, 11 января, команда встретится с «Трактором».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’’
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