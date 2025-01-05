Тренер «Лады» Зубов о 5:0: «Содержание игры – не по счету. «Барыс» имел моменты, но мы хорошо реализовывали свои шансы»

Павел Зубов высказался о победе «Лады» над «Барысом» (5:0).

«Конечно, мы рады победе. Поздравляем всех причастных к ней, болельщиков наших преданных, которые волнуются, переживают.

По игре что могу сказать – счет 5:0, разгромный такой счет. Но само внутреннее содержание игры – не по счету.

Соперник имел моменты, но мы хорошо реализовывали свои шансы. Спасибо сопернику за игру. Летим в Челябинск», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Зубов .

«Лада » идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками.