Тренер «Лады» Зубов о 5:0: «Содержание игры – не по счету. «Барыс» имел моменты, но мы хорошо реализовывали свои шансы»
Павел Зубов высказался о победе «Лады» над «Барысом» (5:0).
«Конечно, мы рады победе. Поздравляем всех причастных к ней, болельщиков наших преданных, которые волнуются, переживают.
По игре что могу сказать – счет 5:0, разгромный такой счет. Но само внутреннее содержание игры – не по счету.
Соперник имел моменты, но мы хорошо реализовывали свои шансы. Спасибо сопернику за игру. Летим в Челябинск», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Зубов.
«Лада» идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sports.kz
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