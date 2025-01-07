«Барыс» не снимется с чемпионата КХЛ. Детские команды системы не сыграют на первенстве федеральных округов из-за отсутствия финансирования («Матч ТВ»)

«Барыс» не собирается сниматься с чемпионата КХЛ.

Ранее появились данные о том, что команды «Барыса» 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов рождения в связи с отсутствием финансовой возможности снимаются и не будут участвовать в соревнованиях первенства федеральных округов в сезоне‑2024/25.

«Связи между снятием детских команд с соревнований и хоккейным клубом «Барыс» нет.

Неучастие команд связано с отсутствием у казахстанской федерации денег на детские и молодежные команды. У «Барыса» другое финансирование, он продолжит играть в чемпионате КХЛ», – сообщил источник «Матч ТВ».