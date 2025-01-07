Рябыкин о Дыняке: «В 90-е у братков была мода выходить на лед с телефонами – и в эпизодах по ним разговаривать. Никита невольно вернул нас в те времена, получается»

Дмитрий Рябыкин оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка на льду в матче КХЛ.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

– Главное событие для обсуждения в нашем хоккее – выпавший во время матча «Ак Барс» – «Авангард» телефон форварда Казани Дыняка. Что произошло?

– Думаю, что весь наш хоккейный мир немного в шоке. Обычно хоккеисты перед матчем сдают телефоны еще в первой раздевалке, для верхней одежды. Практически в любом клубе КХЛ телефон во второй, хоккейной, раздевалке – это автоматический штраф.

А тут хоккеист выходит с аппаратом прямо на лед – и во время игры. Безумие!

– Никогда с ним не сталкивались?

– Разве что в 90-е годы. Тогда у братков была мода выходить на лед с телефонами – и в эпизодах по ним разговаривать. Дыняк, получается, невольно вернул нас в те времена (смеется).

– Как объяснить его поступок?

– Версия первая – это был не телефон, а что-то на него похожее. Версия вторая – над хоккеистом кто-то пошутил, подложил аппарат в форму. Ну и так далее по списку самых фантастических вариантов.

– Не верите, что Дыняк мог играть с телефоном?

– Сомневаюсь. Никита – рабочий, трудовой форвард. Его в нашей среде уважают, он не обманщик, ничего просто так ему не дается.

Думаю, это нелепый, мелкий эпизод в его биографии.

– Прав ли главный тренер «Авангарда» Буше, требовавший удаления Дыняка?

– Вряд ли тут есть что-то однозначное в правилах, слишком нестандартный момент. Скорее всего, по правилам КХЛ это рассматривается как посторонний предмет на льду. Значит, свисток и остановка матча – без штрафов за задержку игры и так далее, – сказал бывший тренер «Авангарда » Дмитрий Рябыкин .

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!