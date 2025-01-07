  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о Дыняке: «В 90-е у братков была мода выходить на лед с телефонами – и в эпизодах по ним разговаривать. Никита невольно вернул нас в те времена, получается»
6

Рябыкин о Дыняке: «В 90-е у братков была мода выходить на лед с телефонами – и в эпизодах по ним разговаривать. Никита невольно вернул нас в те времена, получается»

Дмитрий Рябыкин оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка на льду в матче КХЛ.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

– Главное событие для обсуждения в нашем хоккее – выпавший во время матча «Ак Барс» – «Авангард» телефон форварда Казани Дыняка. Что произошло?

– Думаю, что весь наш хоккейный мир немного в шоке. Обычно хоккеисты перед матчем сдают телефоны еще в первой раздевалке, для верхней одежды. Практически в любом клубе КХЛ телефон во второй, хоккейной, раздевалке – это автоматический штраф.

А тут хоккеист выходит с аппаратом прямо на лед – и во время игры. Безумие!

– Никогда с ним не сталкивались?

– Разве что в 90-е годы. Тогда у братков была мода выходить на лед с телефонами – и в эпизодах по ним разговаривать. Дыняк, получается, невольно вернул нас в те времена (смеется).

– Как объяснить его поступок?

– Версия первая – это был не телефон, а что-то на него похожее. Версия вторая – над хоккеистом кто-то пошутил, подложил аппарат в форму. Ну и так далее по списку самых фантастических вариантов.

– Не верите, что Дыняк мог играть с телефоном?

– Сомневаюсь. Никита – рабочий, трудовой форвард. Его в нашей среде уважают, он не обманщик, ничего просто так ему не дается. 

Думаю, это нелепый, мелкий эпизод в его биографии.

– Прав ли главный тренер «Авангарда» Буше, требовавший удаления Дыняка?

– Вряд ли тут есть что-то однозначное в правилах, слишком нестандартный момент. Скорее всего, по правилам КХЛ это рассматривается как посторонний предмет на льду. Значит, свисток и остановка матча – без штрафов за задержку игры и так далее, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoНикита Дыняк
logoАк Барс
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoАвангард
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко о телефоне Дыняка на льду: «Случайность чистой воды, но все нужно контролировать. Ты публичный человек, много людей смотрит»
8сегодня, 11:40
Назаров о Дыняке: «Об этом пишут в североамериканских СМИ – нам в плюс. Недоброжелатели начали понимать – мир стал многополярным. Мы решим проблемы, объединившись вокруг национального лидера»
47сегодня, 08:50
Серебряков о Дыняке: «В раздевалке «Авангарда» нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Это был небольшой шок для всех»
8сегодня, 07:55
Рекомендуем
Главные новости
«Металлург» выиграл 7-й матч подряд
417 минут назад
КХЛ. «Локомотив» играет с «Витязем», ЦСКА в гостях у минского «Динамо», «Металлург» обыграл «Адмирал», «Трактор» победил «Ладу»
6132 минуты назадLive
Какой сейчас плей-офф в КХЛ? А кто получает медали?
сегодня, 13:00Спецпроект
Кирилл Сафронов про Акользина: «Не совсем типичный игрок для СКА. Ротенберг любит техничных, быстрых нападающих. Но такого силового форварда не хватало»
2сегодня, 11:55
Беттмэн об НХЛ: «Мы потратили 15-20 лет, чтобы привести клубы в порядок. Наши владельцы еще никогда не были столь сильными, столь богатыми. По силе я бы сравнил их с любой лигой»
19сегодня, 11:30
Кто «рыси» в КХЛ? Какой у ЦСКА рекордный матч? Тест для знатоков
сегодня, 11:00Спецпроект
Вячеслав Фетисов: «Заявление Тардифа – это отговорка. Можно было пустить мальчишек на МЧМ. Какие риски могли бы быть? Ребята в этом возрасте не думают о политике, хотят играть»
6сегодня, 10:30
Даккор, Ларссон и Эберле – в первой сборной «Сиэтла» в XXI веке. Грубауэр, Монтур и Бенирс – во второй
4сегодня, 09:55
Маркстрем – 1-я звезда матча с «Сиэтлом». Вратарь «Нью-Джерси» не дал забить Толванену на пятаке и клюшкой отбил шайбу после добивания Бенирса
5сегодня, 09:21Видео
Беттмэн о равенстве в НХЛ: «Благодаря потолку все команды могут быть конкурентными. Но в начале века были клубы с бюджетом 20 млн или 85 млн. Так мы и оказались в «Эре мертвой шайбы»
84сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Петухов повторил личный рекорд результативности, набрав 24 очка за 42 игры. Столько же было за 68 матчей сезона-2022/23
4 минуты назад
Быков о словах Тардифа: «Надежда умирает последней. Независимо от решения ИИХФ будем сохранять эволютивное движение в развитии наших спортсменов!»
129 минут назад
Терещенко о словах Тардифа: «Не может принять решение. Но уже хотя бы риторика меняется, говорят, что спорт без России – это не спорт»
47 минут назад
Вратарь «Трактора» Фукале сделал 2-й шатаут подряд, отразив 18 бросков в матче с «Ладой»
11сегодня, 13:29
Майоров о словах Тардифа: «Хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается»
2сегодня, 13:17
Самсонов о Фетисове: «Мог бы стать классным тренером, с таким опытом точно бы получилось. На тренировке он взял шайбу и показал, как нужно делать – это выглядело феноменально»
8сегодня, 11:59
Рид Буше о Ги Буше и Хартли: «Они во многом похожи: много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока»
2сегодня, 11:50
Терещенко о телефоне Дыняка на льду: «Случайность чистой воды, но все нужно контролировать. Ты публичный человек, много людей смотрит»
8сегодня, 11:40
Избранный чиновник из Аризоны формирует группу из политиков и бизнесменов для возвращения НХЛ в штат. Разговор с Беттмэном уже был
1сегодня, 10:55
Тренер Овечкина по ОФП: «Александр – большой патриот, использует любую возможность сыграть за сборную. Быть участником таких соревнований очень важно для него»
1сегодня, 10:45
Рекомендуем