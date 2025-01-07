Назаров о Дыняке: «Об этом пишут в североамериканских СМИ – нам в плюс. Недоброжелатели начали понимать – мир стал многополярным. Мы решим проблемы, объединившись вокруг национального лидера»
Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его трусов на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).
«В КХЛ интересные игры, одна краше другой. Напряжение возрастает до такой степени, что, помимо драк, из игровой формы хоккеистов начали выпадать телефоны.
Нужно повнимательнее вести себя в раздевалке, ведь посторонние вещи на льду запрещены.
Зато популяризация лиги идет полным ходом, об этом курьезном случае уже говорят и пишут даже в североамериканских СМИ, что нам только в плюс.
Очень хорошо, что недоброжелатели начали понимать, что мир стал многополярным, каждый отвечает за свой континент. У нас впереди много работы, пусть наши недруги решают свои проблемы на своем континенте, а мы свои решим без чужих советов, объединившись одной семьей вокруг национального лидера.
Всех с Рождеством. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!
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