Андрей Назаров оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его трусов на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«В КХЛ интересные игры, одна краше другой. Напряжение возрастает до такой степени, что, помимо драк, из игровой формы хоккеистов начали выпадать телефоны.

Нужно повнимательнее вести себя в раздевалке, ведь посторонние вещи на льду запрещены.

Зато популяризация лиги идет полным ходом, об этом курьезном случае уже говорят и пишут даже в североамериканских СМИ, что нам только в плюс.

Очень хорошо, что недоброжелатели начали понимать, что мир стал многополярным, каждый отвечает за свой континент. У нас впереди много работы, пусть наши недруги решают свои проблемы на своем континенте, а мы свои решим без чужих советов, объединившись одной семьей вокруг национального лидера.

Всех с Рождеством. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!