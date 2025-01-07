Серебряков о Дыняке: «В раздевалке «Авангарда» нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Это был небольшой шок для всех»
Никита Серебряков высказался о телефоне Никиты Дыняка на льду.
Устройство оказалось на площадке во время игры «Ак Барса» против «Авангарда» (1:3) в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?
– Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в телеграме увидел.
– На твоей практике бывало такое?
– Такого не было (смеется).
– У вас телефоны под запретом?
– В раздевалке нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Но такое... Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков.
Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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