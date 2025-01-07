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Терещенко о телефоне Дыняка на льду: «Случайность чистой воды, но все нужно контролировать. Ты публичный человек, много людей смотрит»

Алексей Терещенко оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка на льду в матче КХЛ.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«У меня такого в карьере не было. Наверное, такое вообще происходит впервые.

Но Никита все сам объяснил – соскользнул. Ну и выпал телефон… Видимо, действительно свалился с полки, как он сам сказал. Когда брал налокотники. Вот и смахнул.

Я не думаю, что он специально себе в хоккейные трусы положил телефон. Бред. Случайность чистой воды и все.

Но действительно всегда все нужно контролировать. Все‑таки ты публичный человек, на тебя много людей смотрит», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Казус года в КХЛ: форвард «Ак Барса» выронил телефон на лед. Да, прямо во время игры!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Терещенко
logoКХЛ
logoАвангард
logoАк Барс
logoМатч ТВ
logoНикита Дыняк
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