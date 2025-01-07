Даккор, Ларссон и Эберле – в первой сборной «Сиэтла» в XXI веке. Грубауэр, Монтур и Бенирс – во второй
Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.
В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.
Были объявлены символические сборные «Сиэтла», выступающего в НХЛ с 2021 года. Они выглядят следующим образом:
Первая сборная
Вратарь: Джоуи Даккор.
Защитники: Винс Данн, Адам Ларссон.
Нападающие: Джордан Эберле, Янни Гурде, Джаред Макканн.
Вторая сборная
Вратарь: Филипп Грубауэр.
Защитники: Джеймисон Олексяк, Брэндон Монтур.
Нападающие: Мэттью Бенирс, Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц.
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