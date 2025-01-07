Даккор, Ларссон и Эберле – в первой сборной «Сиэтла» в XXI веке. Грубауэр, Монтур и Бенирс – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Сиэтла» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Сиэтла », выступающего в НХЛ с 2021 года. Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Джоуи Даккор.

Защитники: Винс Данн , Адам Ларссон .

Нападающие: Джордан Эберле , Янни Гурде , Джаред Макканн .

Вторая сборная

Вратарь: Филипп Грубауэр .

Защитники: Джеймисон Олексяк , Брэндон Монтур .

Нападающие: Мэттью Бенирс , Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц.