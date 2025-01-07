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Даккор, Ларссон и Эберле – в первой сборной «Сиэтла» в XXI веке. Грубауэр, Монтур и Бенирс – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Сиэтла» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Сиэтла», выступающего в НХЛ с 2021 года. Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Джоуи Даккор.

Защитники: Винс Данн, Адам Ларссон.

Нападающие: Джордан Эберле, Янни Гурде, Джаред Макканн.

Вторая сборная

Вратарь: Филипп Грубауэр.

Защитники: Джеймисон Олексяк, Брэндон Монтур.

Нападающие: Мэттью Бенирс, Оливер Бьоркстранд, Джейден Шварц.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСиэтл
logoАдам Ларссон
logoДжаред Макканн
logoДжоуи Даккор
logoЯнни Гурде
logoДжордан Эберле
logoВинс Данн
logoДжейден Шварц
logoФилипп Грубауэр
logoДжеймисон Олексяк
logoОливер Бьоркстранд
logoБрэндон Монтур
logoМэттью Бенирс
logoНХЛ
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