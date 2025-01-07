Капризов все еще не приступил к тренировкам. Он пропустил 5 матчей «Миннесоты» из-за травмы нижней части тела – возможно, паха
Форвард «Миннесоты» пропустил 5 матчей команды в связи с травмой нижней части тела.
Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс сообщил, что 27-летний россиянин пока по-прежнему не тренируется. Тем не менее, ожидаемый срок возвращения игрока остается неизменным – «со дня на день».
Ранее генменеджер клуба Билл Герин заявил, что клуб не собирается торопить игрока и хочет проявить максимальную осторожность, чтобы не допустить усугубления травмы. Он сказал, что Капризов нужен команде «надолго, а не на пару игр в январе».
По данным The Athletic, речь предположительно идет о травме паха, хотя официально Герин эту информацию не подтвердил.
В следующем матче «Миннесота» примет «Сент-Луис» 7 января (начало по московскому времени – 8 января в 03:00).
Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 играх и является лучшим бомбардиром команды.
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