Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной». Форвард «Миннесоты» пропустил последние 3 матча из-за травмы
Кирилл Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной».
Форвард «Миннесоты» помещен в список травмированных. Ранее он уже пропустил три матча подряд из-за повреждения нижней части тела.
Таким образом, россиянин не сможет принять участие в выездных играх с «Кэпиталс» и «Харрикейнс», которые пройдут 3 и 5 января соответственно.
В 34 матчах текущего сезона НХЛ на счету Капризова 50 (23+27) очков при полезности «+21». Он делит второе место в гонке снайперов, отставая от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на 4 шайбы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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