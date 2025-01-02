Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной». Форвард «Миннесоты» пропустил последние 3 матча из-за травмы

Кирилл Капризов не сыграет с «Вашингтоном» и «Каролиной».

Форвард «Миннесоты» помещен в список травмированных. Ранее он уже пропустил три матча подряд из-за повреждения нижней части тела.

Таким образом, россиянин не сможет принять участие в выездных играх с «Кэпиталс» и «Харрикейнс», которые пройдут 3 и 5 января соответственно.

В 34 матчах текущего сезона НХЛ на счету Капризова 50 (23+27) очков при полезности «+21». Он делит второе место в гонке снайперов, отставая от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на 4 шайбы.