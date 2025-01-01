Капризов пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» из-за травмы. Он пока не приступил к тренировкам

Кирилл Капризов пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» из-за травмы.

Форвард «Уайлд» не сыграл против «Нэшвилла» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Как сказал главный тренер команды Джон Хайнс , 27-летний россиянин пока что не приступил к тренировкам на льду.

На данный момент неясно, отправится ли он с командой на выездные матчи против «Вашингтона» и «Каролины».

В 34 матчах в текущем сезоне на счету Капризова 50 (23+27) очков при полезности «+21».