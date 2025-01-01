Капризов пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» из-за травмы. Он пока не приступил к тренировкам
Кирилл Капризов пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» из-за травмы.
Форвард «Уайлд» не сыграл против «Нэшвилла» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Как сказал главный тренер команды Джон Хайнс, 27-летний россиянин пока что не приступил к тренировкам на льду.
На данный момент неясно, отправится ли он с командой на выездные матчи против «Вашингтона» и «Каролины».
В 34 матчах в текущем сезоне на счету Капризова 50 (23+27) очков при полезности «+21».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
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