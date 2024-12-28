Тренер «Миннесоты» Хайнс сообщил, что Капризов скоро вернется на лед: «У меня нет беспокойства»

Кирилл Капризов в ближайшее время вернется на лед.

Об этом сообщил главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

Капризов получил травму нижней части тела и пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:3 ОТ).

– Капризов немного приболел перед рождественской паузой. Я разговаривал с врачами, они подтвердили, что его возвращение ожидается со дня на день.

– Не опасаетесь, что Капризов может пропустить больше одной игры?

– Сейчас у меня нет серьезного беспокойства. Он был немного помят перед перерывом на праздники. Посмотрим, как пойдет лечение, – сказал Хайнс.