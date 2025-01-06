Тото Вольфф: «Трамп, Брекзит и Абу-Даби-2021 – темы, которых все избегали за рождественскими столами»

Вольфф сравнил финал сезона-2021 «Ф-1» с острейшими политическими темами.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что скандальная победа пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби-2021 вызывала столько же разногласий, сколько и громкие политические вопросы.

«Это часть того успеха, который [у «Ф-1»] есть сегодня. Настоящая драма.

И я помню темы, которых все избегали за многими рождественскими столами – Трамп , Брекзит и Абу-Даби-2021», – произнес Тото в подкасте Armchair Experts.

Тото Вольфф: «Каждую неделю думаю о Гран-при Абу-Даби-2021»

Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»