Тото Вольфф: «Трамп, Брекзит и Абу-Даби-2021 – темы, которых все избегали за рождественскими столами»
Вольфф сравнил финал сезона-2021 «Ф-1» с острейшими политическими темами.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что скандальная победа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби-2021 вызывала столько же разногласий, сколько и громкие политические вопросы.
«Это часть того успеха, который [у «Ф-1»] есть сегодня. Настоящая драма.
И я помню темы, которых все избегали за многими рождественскими столами – Трамп, Брекзит и Абу-Даби-2021», – произнес Тото в подкасте Armchair Experts.
Тото Вольфф: «Каждую неделю думаю о Гран-при Абу-Даби-2021»
Макс Ферстаппен: «Умер бы от инфаркта, если бы заново пережил Абу-Даби-2021»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем