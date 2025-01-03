Крикунов о возвращении России на турниры: «Все будет зависеть от того, как Трамп с Путиным договорятся. У Европы нет своего мнения, делают, как им скажут. Санкции нас не остановят!»

Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении России на турниры.

«В ближайшее время, в 2025 году, нас не вернут в международные соревнования. Мне кажется, все будет зависеть от того, как Трамп с Путиным договорятся. Думаю, это станет основным.

У всей этой Европы своего мнения нет, как им скажут, так они делают – тявкают, кусают или целуют. Все там понятно. Делают, как им скажут. Санкции нас не остановят!

Если говорить еще об ожиданиях от 2025 года: хоккей у нас развивается, он стал интереснее. Посмотрите, сколько людей ходят на стадионы, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране стала не такая благополучная.

У нас играют больше в атакующий хоккей, чем в оборонительный. Так и надо продолжать. А еще много хороших молодых парней.

У нас с хоккеем все нормально, дальше так и будет. Это не зависит от санкций и участия в чемпионате мира. Но думаю, в 2026 году мы уже будем играть на чемпионате мира!» – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.