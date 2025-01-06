Гатиятулин про 1:3 с «Авангардом»: «Ак Барсу» нужно реализовывать моменты. В проигранных матчах мы играем неплохо»

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3).

– Интересный и зрелищный матч в исполнении обеих команд: много борьбы и движения. Соперник свои отрезки провел более результативно.

– Получился эмоциональный первый период, но затем появились трудности в атаке. Что сломалось в вашей игре? Насколько довольны работой?

– Соглашусь, что первый период больше удался: было много моментов, но с реализацией пока не получается. Во втором периоде играли в меньшинстве, где-то на наложение попали, начали допускать ошибки. Хотя при такой игре были моменты.

– Чего недостает команде для серии побед?

– В проигранных матчах мы играем неплохо и имеем моменты. Вопрос в реализации. Но у нас мастеровитые ребята, поэтому ждем, когда моменты перейдут из количества в качество.

– Почти нет резервов в защитной линии после травмы Миллера. Насколько вас тревожит эта мысль?

– У нас зашли Евсеев , Князев и Лучевников – все они выполняют то, что от них требуется. Это рабочий момент: хоккей – контактный вид спорта, где без травм не бывает. Плюс Степан Фальковский начал тренироваться. Посмотрим, если у него будут хорошие кондиции, то на следующий матч он будет в составе.

– Вы сняли вратаря за 12 секунд до конца большинства. Не думали в концовке поиграть при формате шесть на четыре?

– Нет, мы не стали менять и имели преимущество в одного игрока. Решили не менять вратаря за четыре минуты до конца матча и поменяли его чуть позже.

– Вас удивил «Авангард»?

– Нет, мы примерно понимали, как будет играть соперник. У них новый тренерский штаб, команда сильно изменилась. Нам нужно было играть так, как и требовалась, а еще реализовывать свои моменты, – сказал главный тренер «Ак Барса ».

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