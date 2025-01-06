Ги Буше про 3:1 с «Ак Барсом»: «Хоккей на встречных курсах, атмосфера напомнила плей-офф. Игроки «Авангарда» – настоящие воины, на льду был бой, и парни готовы проявлять себя»
– Ждали, что игра будет сложная, поскольку мы играли против серьезного соперника, болельщики гнали их вперед. Напряженный матч, это не стало для нас удивлением.
– Вы внесли коррективы после первого периода?
– Мы от периода к периоду вносим изменения в игру, чтобы реагировать на ход матча. Моя задача, как тренера, – адаптироваться к тому, что происходит на льду.
Соперник хорошо нас изучил, но мы среагировали, ребята готовы к изменениям и всегда прислушиваются. Это их заслуга.
Когда играешь с хорошей командой, у тебя будут проблемы, этого не избежать. Если сложностей нет, значит, соперник проспал. Но такого не было – все были готовы, и эта игра была серьезным вызовом для нас.
Команды показали хоккей на встречных курсах, атмосфера напомнила матчи плей-офф от начала и до конца.
– Что можете сказать про драки?
– Наши игроки всегда готовы к силовой борьбе и постоять за себя. Они не боятся играть активно. Моя задача – правильно реагировать: где-то добавить эмоций, где-то успокоить ребят. В этой игре я чувствовал, что нужно показывать вовлеченность в процесс. Мы отвечаем не только за результат, но и за контроль эмоций.
Откровенно говоря, я видел только концовки драк, не знаю, с чего там все началось. Наши игроки – настоящие воины, на льду был бой, и парни готовы проявлять себя, в том числе в драках, если это потребуется, – отметил главный тренер «Авангарда».
Буше подрался с Семеновым в первом периоде матча «Ак Барс» – «Авангард», Маклауд – с Дыняком
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