Ги Буше про 3:1 с «Ак Барсом»: «Хоккей на встречных курсах, атмосфера напомнила плей-офф. Игроки «Авангарда» – настоящие воины, на льду был бой, и парни готовы проявлять себя»

Ги Буше поделился мнением о победе над «Ак Барсом» (3:1).

– Ждали, что игра будет сложная, поскольку мы играли против серьезного соперника, болельщики гнали их вперед. Напряженный матч, это не стало для нас удивлением.

– Вы внесли коррективы после первого периода?

– Мы от периода к периоду вносим изменения в игру, чтобы реагировать на ход матча. Моя задача, как тренера, – адаптироваться к тому, что происходит на льду.

Соперник хорошо нас изучил, но мы среагировали, ребята готовы к изменениям и всегда прислушиваются. Это их заслуга.

Когда играешь с хорошей командой, у тебя будут проблемы, этого не избежать. Если сложностей нет, значит, соперник проспал. Но такого не было – все были готовы, и эта игра была серьезным вызовом для нас.

Команды показали хоккей на встречных курсах, атмосфера напомнила матчи плей-офф от начала и до конца.

– Что можете сказать про драки?

– Наши игроки всегда готовы к силовой борьбе и постоять за себя. Они не боятся играть активно. Моя задача – правильно реагировать: где-то добавить эмоций, где-то успокоить ребят. В этой игре я чувствовал, что нужно показывать вовлеченность в процесс. Мы отвечаем не только за результат, но и за контроль эмоций.

Откровенно говоря, я видел только концовки драк, не знаю, с чего там все началось. Наши игроки – настоящие воины, на льду был бой, и парни готовы проявлять себя, в том числе в драках, если это потребуется, – отметил главный тренер «Авангарда ».

Буше подрался с Семеновым в первом периоде матча «Ак Барс» – «Авангард», Маклауд – с Дыняком